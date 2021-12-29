Навального и Соболь внесли в перечень террористов и экстремистов

В список вошли и другие соратники оппозиционера - Георгий Албуров и Вячеслав Гимади.

Росфинмониторинг внес основателя "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального в перечень террористов и экстремистов. Соответствующий список опубликован на официальном сайте ведомства.

Помимо Навального в перечень вошли экс-юрист ФБК* Любовь Соболь, а также его сторонников Георгия Албурова и Вячеслава Гимади. Ранее в данный список были внесены двое других сотрудников "Фонда борьбы с коррупцией" – Леонид Волков и Иван Жданов.

Напомним, в сентябре 2021 года СК России возбудил уголовное дело против Навального и его соратников о создании экстремистского сообщества. Следствие утверждает, что оппозиционер учредил некоммерческое общество ФБК*, деятельность которого изначально была направлена на изменение основ конституционного строя России, а также подрыв общественной безопасности и государственной целостности государства. По данному делу проходят Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Рустем Мулюков, Павел Зеленский, а также Леонид Волков и Иван Жданов.

Ранее кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете.

Фото: Instagram/ navalny

ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией*) - НКО признано экстремистским и ликвидировано на территории РФ.