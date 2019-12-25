СК завел дело против Навального и его соратников за создание ФБК*

Также по делу проходят Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади и другие.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против Алексея Навального и его соратников о создании экстремистского сообщества. Об этом информирует пресс-служба ведомства.

Следствие утверждает, что Алексей Навальный не позднее 2014 года учредил некоммерческое общество "Фонд борьбы с коррупцией"*, деятельность которого изначально была направлена на изменение основ конституционного строя России, а также подрыв общественной безопасности и государственной целостности государства. Позже к нему присоединились Иван Жданов и Леонид Волков.

Кроме того, перечисленных лиц подозревают в причастности к созданию восьми НКО, включая ее штабы в 37 субъектах РФ для экстремистской деятельности сообщества. Для пропаганды ФБК*, заявляют в СК, в интернете были созданы сайты, канал на платформе Youtube, а также сообщества в социальных сетях Twitter, Instagram и Facebook.

Также по делу проходят Любовь Соболь, Георгий Албуров, Руслан Шаведдинов, Вячеслав Гимади, Рустем Мулюков и Павел Зеленский.

Против Навального, Волкова и Жданова возбуждено дело о создании и руководстве экстремистским сообществом. В отношении остальных - об участии в экстремистском сообществе.

Ранее соратников Навального заподозрили в съемках фейковых видео о выборах.

Фото: Instagram/navalny

ФБК* (Фонд борьбы с коррупцией** - НКО признано экстремистским и ликвидировано на территории РФ