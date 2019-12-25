Соратников Навального заподозрили в съемках фейковых видео о выборах

В организации съемок роликов о нарушениях на выборах мог быть задействован Илья Пахомов.

Соратников российского оппозиционера Алексея Навального заподозрили в съемках фейковых видео о парламентских выборах. Об этом сообщили журналисты РЕН ТВ. Они сослались на ролик, опубликованный в Telegram-канале "Криминалитет". В Москве представители закона нашли квартиру, в которой создавались ролики о нарушениях. Там же были задержаны исполнители ролей. Во время обысков оперативники обнаружили реквизит - поддельные бюллетени и урны для голосования. Среди прочего - плакаты с Навальным.

В ТГ-канале уточнили, что во время допроса один из участников съемки объяснил оперативникам, что ему предложили работу за 10 тысяч рублей. Он дал полиции телефон организатора. В СМИ полагают, что курировать проект мог активист и блогер Илья Пахомов. Звонившие ему люди записывали его в телефонах как "Илья Пахомов ФБК" (ФБК – экстремистская организация, запрещенная на территории РФ. Также признана НКО-иноагентом), "Пахом Илья", "Навальный", "Илья Навальный", "Илья Пахомов Штаб", "Навальный", "Илья Офис Н.а".

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают заказчиков съемки.

В Общественной палате РФ за первый день выборов выявили порядка 7 тыс. фейков.

Фото: Piter.tv