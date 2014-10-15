В Общественной палате РФ за первый день выборов выявили порядка 7 тыс. фейков

Александр Малькевич рассказал, что за фей-ньюс следят киберволонтеры.

В Общественной палате РФ за первый день выборов выявили порядка 7 тысяч фейков. Об этом журналистам на брифинге сообщил глава рабочей группы по наблюдению за электронным дистанционным голосованием Александр Малькевич. Он подчеркнул, что киберволонтеры выявяли ложные сообщения, которые удавалось сразу же опровергать.

За период с января по сентябрь выявили 5 тыс. фейков о выборах. А дальше начался форменный кошмар. За вчерашний день суммарно нами было идентифицировано почти 7 тыс. фейковых сообщений. За один день. Александр Малькевич, глава рабочей группы

По мнению специалиста, добровольцы смогли "сбить накал" фейковой информации. Он поблагодарил журналистов за слаженную работу и напомнил, что противостоять фейкам удается также благодаря видеонаблюдению. По информации от активиста, первым по числу вбросом городом стал Петербург. Далее расположились Москва, регионы Дальнего Востока, Екатеринбург, Новосибирск. Малькевич объяснил, что часто авторы приводят в пример настоящие фотографии, но при этом используют ложную информацию или контекст. К примеру, фотографии урн с пустыми бюллетенями, опущенными для проверки КОИБ выдавалось нарушителями как "избирательная карусель".

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Фото: Piter.tv