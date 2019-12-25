Свердловский губернатор пришел голосовать с костылем. Об этом сообщил глава региона Евгений Куйвашев в собственном аккаунте в социальной сети Instagram. Ранее местные журналисты написали о том, что чиновник травмировал ногу. Предположительно, у него якобы ушиб или растяжение. Отдельные СМИ написали о переломе нижней конечности. Куйвашев отметил, что представители прессы в очередной раз доказали, что они самые "пронырливые и осведомленные". Он уточнил, что не хотел афишировать повреждение, чтобы не беспокоить родственников.
Ногу я травмировал еще несколько дней назад на пробежке. Ничего серьезного. Болит, конечно, но работать не мешает....Все прознали! Вот и мама прочитала в СМИ, позвонила, переживает.
Евгений Куйвашев, глава Свердловской области
Глава региона отметил, что с ним все в порядке и он смог добраться до избирательного участка, где и проголосовал. Чиновник добавил, что не помнил ни одного случая, когда ему приходилось бы пропускать голосование.
Губернатор Севастополя назвал онлайн-голосование удобным и надежным.
Фото и видео: Instagram / evgenykuyvashev
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