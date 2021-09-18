Михаил Развожаев оценил надежность голосования через сайт "Госуслуг".

Губернатор Севастополя назвал онлайн-голосование удобным и надежным инструментом. Своим мнением чиновник поделился с подписчиками в социальных сетях. Михаил Развожаев оценил электронный способ отдать голос поддержки за кандидатов в нижнюю палату российского парламента. Глава региона воспользовался дистанционным правом в дороге по пути на рабочее место.

Я, честно говоря, думал, что может быть что-то начнет зависать, но все оказалось четко, понятный совершенно интерфейс… Уверен, что за дистанционным электронным голосованием будущее. Как показала практика, все работает прекрасно. Михаил Развожаев, глава Севастополя

Чиновник проверил то, как защищенный портал "Госуслуги" справляется с отправкой SMS-сообщений и идентификацией пользователя. Развозжаев не исключил, что у людей могут быть сомнения в том, что портал полностью безопасен и защищен. Глава Севастополя не поставил под сомнение надежность системы авторизации.

Второй день выборов в Госдуму и ЗакС стартовал в Петербурге.

Фото и видео: Instagram / razvozhaev.m