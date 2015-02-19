Второй день выборов в Госдуму и ЗакС стартовал в Петербурге

В Петербурге начался второй день выборов-2021. Голосование в Северной столице проводится очно. Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера.
В рамках выборов депутатов Законодательного Собрания город поделили на 25 избирательных округов. В каждом из них есть десятки избирательных участков. Чтобы получить бюллетень, нужно показать членам участковой избирательной комиссии паспорт гражданина РФ либо заменяющий его документ.
Напомним, что в политическом мероприятии смогут принять участие свыше 3,8 млн человек. Для голосования подготовили 16 млн бюллетеней.
Ранее на Piter.tv сообщили, что на избирательном участке в Петербурге задержали мужчину в костюме бюллетеня.
Фото: Piter.tv
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