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На избирательном участке в Петербурге задержали мужчину в костюме бюллетеня

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Мужчина исполнил частушки, которые явно понравились не всем присутствующим. 

В первый день выборов, 17 сентября, на избирательном участке №115 на Васильевском острове появился мужчина в костюме бюллетеня. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети ВКонтакте. 

Пришел ли мужчина голосовать – неизвестно, но бюллетень подготовился. Мужчина исполнил частушки, которые явно понравились не всем присутствующим. 

Всех с хорошим настроением, с праздником поздравим вас, ведь сегодня бюллетени попадут все в урну в час.

поющий бюллетень

Как сообщает "Фонтанка", бюллетеня после выступления задержали сотрудники полиции.

Также в выборах принял участие зебра Марти из мультфильма "Мадагаскар". Зебру заметили в УИК №1351 на Пулковском шоссе. 

Видео: ВКонтакте / Наблюдатели Петербурга за честные выборы / Красимир Врански

Теги: бюллетень, выборы
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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