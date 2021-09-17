На избирательном участке в Петербурге задержали мужчину в костюме бюллетеня

Мужчина исполнил частушки, которые явно понравились не всем присутствующим.

В первый день выборов, 17 сентября, на избирательном участке №115 на Васильевском острове появился мужчина в костюме бюллетеня. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети ВКонтакте.

Пришел ли мужчина голосовать – неизвестно, но бюллетень подготовился. Мужчина исполнил частушки, которые явно понравились не всем присутствующим.

Всех с хорошим настроением, с праздником поздравим вас, ведь сегодня бюллетени попадут все в урну в час. поющий бюллетень

Как сообщает "Фонтанка", бюллетеня после выступления задержали сотрудники полиции.

Также в выборах принял участие зебра Марти из мультфильма "Мадагаскар". Зебру заметили в УИК №1351 на Пулковском шоссе.

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