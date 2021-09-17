Марти из "Мадагаскара" проголосовал на выборах в Петербурге

Зебру заметили в УИК №1351 на Пулковском шоссе.

В Петербурге начались выборы депутатов в Госдуму и Законодательное собрание, которые не смог пропустить зебра Марти из мультфильма "Мадагаскар". Об этом 17 сентября сообщили очевидцы в социальных сетях.

Зебру заметили в УИК №1351 на Пулковском шоссе. Судя по кадрам, Марти пришел не привлекать к себе внимание, а исполнить гражданский долг. Он предъявил свои документы, получил бюллетень, проголосовал и опустил бюллетень в урну. Наблюдатели оценили чувство юмора петербуржца.

Также на избирательные участки петербуржцы приходят с домашними питомцами. Приходить на участки в компании четвероногих друзей можно, но городская избирательная комиссия просит горожан брать с собой намордники и поводки.

Видео: Telegram / Интересный Питер