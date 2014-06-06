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Петербуржцы приходят на избирательные участки с домашними питомцами
Сегодня, 18:58
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Петербуржцы приходят на избирательные участки с домашними питомцами

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Горизбирком просит горожан брать с собой намордники и поводки.

В Петербурге начались выборы депутатов в Госдуму и Законодательное собрание. Отмечается, что петербуржцы предпочитают приходить на избирательные участки в компании своих домашних питомцев. 

Приходить на участки в компании четвероногих друзей можно, но городская избирательная комиссия просит горожан брать с собой намордники и поводки. Об этом сообщает "Фонтанка". 

Мы уже знаем, что многие приходят с собаками. Мы будем рады видеть ваших любимцев. Но просьба все-таки не забывать при этом про поводки и намордник. 

Наталья Чечина, глава Горизбиркома

По данным на 15:00, явка избирателей на выборах не превышает 10%. На 15:00 явка на выборах в Государственную думу РФ составила 7,2%, а в Законодательное собрание города – 6,7%. Об этом на брифинге рассказал член избирательной комиссии Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

Фото: 

Теги: выборы, домашние животные
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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