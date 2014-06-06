Петербуржцы приходят на избирательные участки с домашними питомцами

Горизбирком просит горожан брать с собой намордники и поводки.

В Петербурге начались выборы депутатов в Госдуму и Законодательное собрание. Отмечается, что петербуржцы предпочитают приходить на избирательные участки в компании своих домашних питомцев.

Приходить на участки в компании четвероногих друзей можно, но городская избирательная комиссия просит горожан брать с собой намордники и поводки. Об этом сообщает "Фонтанка".

Мы уже знаем, что многие приходят с собаками. Мы будем рады видеть ваших любимцев. Но просьба все-таки не забывать при этом про поводки и намордник. Наталья Чечина, глава Горизбиркома

По данным на 15:00, явка избирателей на выборах не превышает 10%. На 15:00 явка на выборах в Государственную думу РФ составила 7,2%, а в Законодательное собрание города – 6,7%. Об этом на брифинге рассказал член избирательной комиссии Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

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