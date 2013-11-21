Горизбирком предоставил данные по явке на выборах в Петербурге

На 15:00 явка на выборах не превышает 10%.

В Петербурге начались выборы депутатов в Госдуму и Законодательное собрание. На 15:00 явка избирателей на выборах в Государственную думу РФ составила 7,2%, а в Законодательное собрание города – 6,7%. Об этом на брифинге рассказал член избирательной комиссии Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин.

В пятницу, 17 сентября, в России стартовало многодневное голосование. В Петербурге горожанам предстоит выбрать депутатов в Госдуму и региональный парламент. Избирательные участки открылись в 08:00 17-го сентября. Голосование завершится в 20:00 19-го сентября.Выборы пройдут в 85 субъектах РФ.

Ранее в Горизбиркоме Петербурга объяснили, почему избиратели опускают в урну несколько бюллетеней.

Фото: Piter.TV