В Петербурге начались выборы депутатов в Госдуму и ЗакС

При себе необходимо иметь паспорт.

В России стартовало многодневное голосование. В Петербурге горожанам предстоит выбрать депутатов в Госдуму и региональный парламент. Избирательные участки открылись в 08:00 17-го сентября. Голосование завершится в 20:00 19-го сентября.

Выборы пройдут в 85 субъектах РФ. В 9 регионах гражданам нужно будет выбрать главу республики или губернатора. В 39 регионах проходят выборы в Законодательное собрание. В 46 регионах — выборы в органы государственной власти субъектов РФ. Наибольшее число кампаний — выборы муниципального уровня.

По данным ЦИК, участие в голосовании примут более 110 млн избирателей, 2 млн из которых находятся за рубежом.

В Петербурге открыты около 2 тыс. стационарных участковых избирательных комиссий. Также временные участки организованы в больницах, в том числе в "красной" зоне, СИЗО, в аэропорту, на вокзалах и полярных станциях.

Найти свой избирательный участок можно тремя способами:

Голосование за кандидатов в депутаты ЗакСа проходит только по месту регистрации. За кандидатов в Госдуму можно будет проголосовать, если вы подали заявление до 14 сентября о приписке к участку по месту нахождения.

Фото: Piter.TV