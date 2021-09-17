В Горизбиркоме Петербурга объяснили, почему избиратели опускают в урну несколько бюллетеней

Пользователи соцсетей сочли видео с подобными действиями "вбросами".

Член Горизбиркома Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин напомнил о том, что в Петербурге проходят одновременно выборы и в Госдуму, и в Законодательное собрание. Те, кто голосуют по месту регистрации, опускают в урну сразу же 4 бюллетеня. Таким образом Кузьмин прокомментировал информацию о вбросах.

В пятницу, 17 сентября, оппозиционный политик опубликовала видео с УИК №1794, на котором видно, что мужчина опускает в урну плотную пачку бюллетеней. Они не сразу попадают внутрь. Избиратели посчитали происходящее вбросом. Подобная ситуация была и в УИК №1941, который располагается в доме-интернате для престарелых и инвалидов №1

Если избиратель голосует по месту постоянной регистрации, то получает два бюллетеня по выборам в Госдуму: за федеральный список и за одномандатный округ. И еще два бюллетеня для голосования в ЗакС: по региональному списку и по одномандатному округу. А если человек зарегистрирован в муниципальных округах Автово или Ланское, то получает еще и пятый бюллетень, так как там идут выборы депутатов муниципальных советов. Юрий Кузьмин, член ГИК.

Ранее в Горизбиркоме прокомментировали миграцию избирателей в спортивных костюмах из одного участка в другой.

Видео: Telegram / Фатьянова