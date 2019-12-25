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Петербургский ГИК объяснил миграцию "спортсменов" из одного участка в другой в Центральном районе
Сегодня, 15:16
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербургский ГИК объяснил миграцию "спортсменов" из одного участка в другой в Центральном районе

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По словам представителя Горизбиркома, курсанты ошиблись участком и пошли в другой.

Член Горизбиркома Петербурга с правом решающего голоса Юрий Кузьмин прокомментировал ситуацию с молодыми людьми в спортивной форме, которые создали очередь на участках в Центральном районе. Ряд избирателей заподозрил их в участии в "карусели", так как петербуржцы побывали сразу на нескольких участках. 

Нам поступали сообщения о возможных "каруселях" на участках №2234 и №2242, которые находятся буквально в соседних школах. Курсанты одного из ВУЗов нашего города пришли голосовать в одну из этих школ, однако в списке избирателей их не оказалось.

Юрий Кузьмин, член ГИК. 

Когда курсанты пришли на участок, им сообщили, что они ошиблись. Тогда молодые люди пошли в другой, где уже смогли проголосовать, рассказал член горизбиркома Петербурга. 

Ранее в ГИК прокомментировали массовую приписку полицейских к одному участку на Васильевском острове. 

Фото: Telegram / Борис Вишневский 

Теги: выборы, голосование, курсанты, очередь, спортивный костюм
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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