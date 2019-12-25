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В Центральном районе заметили очереди из людей в спортивной форме
Сегодня, 12:13
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В Центральном районе заметили очереди из людей в спортивной форме

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В Горизбиркоме напомнили, что возможности открепится для голосования за кандидатов в депутаты в ЗакС в этом году нет.

В Центральном районе Петербурга заметили на избирательных участках подозрительно большое количество людей в спортивных костюмах. Они решили принять участие в голосовании утром 17-го сентября. Некоторые избиратели увидели в этом признаки "карусели"

По предварительным данным, скопление молодых людей заметили на участках №№ 2234, 2241, 2242. 

В Горизбиркоме прокомментировали информацию о том, что представители государственных учреждений и люди "спортивного телосложения" массово стали появляться на участках. По словам главы горизбиркома Петербурга Натальи Чечиной, в этом году мало граждан, которые открепились от своего участка, и коллапса нет. Она похвалила людей "спортивного телосложения" и не увидела в этом ничего подозрительного: молодые люди хотят построить семью и выглядят привлекательно. Право проголосовать без очереди есть у военных, они приходят все вместе. Очереди в Горизбиркоме не приветствуют. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что регулярное проветривание на избирательных участках в Петербурге назвали необоснованным. 

Фото: Telegram / Борис Вишневский

Теги: выборы, очередь, спортивная форма
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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