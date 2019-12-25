Регулярное проветривание на избирательных участках в Петербурге назвали необоснованным

На нескольких избирательных участках в Выборгском районе собираются проветривать помещения для голосования каждые 2 часа.

Член Горизбиркома Петербурга Олег Зацепа прокомментировал сообщения о том, что в некоторых УИКах зачастили с проветриванием. У некоторых избирателей это вызвало подозрения.

Зацепа отметил, что членов УИКов понять можно, учитывая эпидемиологическую ситуацию, но мера все же является излишней. Выгнать членов УИКа с правом совещательного голоса, а также наблюдателей во время голосования может только суд. Горизбирком будет принимать сообщения о том, что на каком-то участке людей просят покинуть помещение из-за проветривания, это может стать основанием для проверки.

Сегодня один из кандидатов в депутаты ЗакСа Петербурга Марина Шишкина сообщила о том, что избирательных участках №№ 370, 371 и 375 вывесили график проветривания. Его собираются проводить каждые 2 часа.

Напомним, голосование стартовало в 08:00 17-го сентября. В Петербурге открылись 1940 стационарных избирательных комиссий. Также участки есть в местах временного пребывания граждан: 44 в медучреждениях, 11 из которых в "красных зонах", 7 на полярных станциях, 52 на судах в плавании. Также можно проголосовать в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах. Один пункт голосования работает для людей без определенного места жительства.

Фото: ВКонтакте / Красногвардейский район, Telegram / Марина Шишкина