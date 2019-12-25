В Петербурге 350 полицейских прикрепились к одному избирательному участку

При прикреплении граждане смогут проголосовать только за кандидатов в депутаты Госдумы.

Глава МО "Гавань" Нэлли Вавилина пожаловалась на массовое прикрепление полицейских к избирательному участку №128 на Васильевском острове. По данным Вавилиной, на одном участке захотели проголосовать сразу 350 полицейских.

Политический деятель поинтересовалась у Горизбиркома, хватит ли участку бюллетеней после такого количества вновь приписанных избирателей.

Также Нэлли Вавилина поступила информация о том, что сотрудникам школ и детских садов нужно будет принять участие в голосовании именно 17-го сентября и отчитаться перед начальством в виде "селфи".

В Горизбиркоме прокомментировали новость о массовом прикреплении полицейских, а также принуждении "бюджетников" к голосованию. Член ГИК Олег Зацепа напомнил, что в этом году открепиться можно было только для голосования за кандидатов в Госдуму. Голосование за кандидатов в депутаты ЗакСа проводится только по месту регистрации. Поэтому Вавилиной, которая баллотируется в парламент от эсеров, ничего не грозит, отметил Зацепа.

Председатель горизбиркома Наталья Чечина считает, что "бюджетники" и госслужащие — это хорошо образованные люди со своим мнением. Она также подчеркнула, что никто не сможет проверить, за кого по факту проголосовал избиратель.

В пятницу, 17 сентября, в Центральном районе заметили очереди из людей в спортивной форме

Фото носит иллюстративный характер. Источник: Piter.TV