Кассация отклонила жалобу на приговор Навальному по делу о клевете

Решение суда о штрафе против оппозиционера не было изменено.

Второй кассационный суд общей юрисдикции отклонил жалобу на приговор российскому оппозиционеру Алексею Навальному по уголовному делу о клевете. Приговор инстанции, вынесшей вердикт фигуранту расследования признан законным. Речь идет о деле, связанном с ветераном ВОВ Игнатом Артеменко. Журналисты "РИА Новостей" уточнили, что сам Навальный не принимал участие в заседании.

Коллегия судей постановила приговор первой инстанции в отношении Навального Алексея Анатольевича оставить без изменения, а жалобу защиты - без удовлетворения. решение суда

Напомним, что в отношении Навального дело о клевете возбуждено после того, как он записал критический ролик по поводу внесений правок в Конституцию РФ. Он оценил ролик, в котором ветеран Артеменко выступил с поддержкой изменений в Основной документ страны. По результатам судебных слушаний оппозиционер получил штраф в размере 850 тысяч рублей.

"Алексей Навальный" сообщил о минировании офисов "Яндекса" и "ВКонтакте" в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости