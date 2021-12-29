"Алексей Навальный" сообщил о минировании офисов "Яндекса" и "ВКонтакте" в Петербурге

Сообщение пришло электронную почту Колпинского районного суда.

В среду, 12 января, в объединённой пресс-службе судов Петербурга рассказали, что в очередной раз поступило сообщение о заминировании офисов "Яндекса" и "Вконтакте" в Петербурге и Москве, а самого Колпинского райсуда, куда и пришло письмо, в списке не оказалось.

Автор сообщения подписался именем Алексей Навальный, использовав анонимизированный почтовый ящик сервера OnionMail. В сообщении говорилось, что, если за два часа не будет найдена бомба, то "в небо взмоют потроха". Всю информацию передали в полицию.

Ранее представившийся блогером Юрием Хованским "заминировал" районные суды Петербурга.

Фото: Piter.tv