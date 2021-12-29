Представившийся блогером Юрием Хованским "заминировал" районные суды Петербурга

Также в списке находятся магазины, склады и офисы компании X5 Group в Воронеже, Туле, Мурманске и Петербурге.

В Петербурге три районных суда получили от неизвестных письма о заминировании. Речь идет о Приморском, Петродворцовом и Смольнинском судах. Об этом днем 11 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Письмо пришло на электронную почту с адресом якобы от блогера Юрия Хованского, которого совсем недавно отпустили под домашний арест до 8 февраля.

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Согласно содержанию сообщения, в Петербурге заминированы суды, а также магазины, склады и офисы компании X5 Group в Воронеже, Туле, Мурманске и Петербурге. Выясняются обстоятельства инцидента.

Ранее мы рассказывали, что петербурженку отправили в психбольницу за ложное "минирование" отделений полиции.

Главное фото: Piter.TV