Представившийся блогером Юрием Хованским "заминировал" районные суды Петербурга

В Петербурге три районных суда получили от неизвестных письма о заминировании. Речь идет о Приморском, Петродворцовом и Смольнинском судах. Об этом днем 11 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Письмо пришло на электронную почту с адресом якобы от блогера Юрия Хованского, которого совсем недавно отпустили под домашний арест до 8 февраля.
Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга
Согласно содержанию сообщения, в Петербурге заминированы суды, а также магазины, склады и офисы компании X5 Group в Воронеже, Туле, Мурманске и Петербурге. Выясняются обстоятельства инцидента.
Ранее мы рассказывали, что петербурженку отправили в психбольницу за ложное "минирование" отделений полиции.
Главное фото: Piter.TV
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