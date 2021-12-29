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Представившийся блогером Юрием Хованским "заминировал" районные суды Петербурга
Сегодня, 13:26
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Представившийся блогером Юрием Хованским "заминировал" районные суды Петербурга

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Также в списке находятся магазины, склады и офисы компании X5 Group в Воронеже, Туле, Мурманске и Петербурге.

В Петербурге три районных суда получили от неизвестных письма о заминировании. Речь идет о Приморском, Петродворцовом и Смольнинском судах. Об этом днем 11 января сообщили в объединенной пресс-службе судов города. 

Письмо пришло на электронную почту с адресом якобы от блогера Юрия Хованского, которого совсем недавно отпустили под домашний арест до 8 февраля. 

Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Согласно содержанию сообщения, в Петербурге заминированы суды, а также магазины, склады и офисы компании X5 Group в Воронеже, Туле, Мурманске и Петербурге. Выясняются обстоятельства инцидента. 

Ранее мы рассказывали, что петербурженку отправили в психбольницу за ложное "минирование" отделений полиции.

Главное фото: Piter.TV

Теги: заминирование, районные суды
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Картина дня,

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