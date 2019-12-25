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Почти 3 тысячи человек эвакуировали 1 сентября из-за ложных сообщений о минировании
Сегодня, 9:14
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Почти 3 тысячи человек эвакуировали 1 сентября из-за ложных сообщений о минировании

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По предварительным данным, опасных предметов не обнаружили.

Сотрудники полиции 1 сентября обследовали 87 объектов из-за ложных сообщений о заминировании. На 7 из них проводилась эвакуация, узнал Piter.tv.

Сообщения о готовящемся взрыве поступали с трех электронных адресов, а также неизвестных номеров. Проверку провели в 2 зданиях государственной власти, 72 объектах транспорта, 8 объектах торговли и 5 объектах образования. Там, где проводилась эвакуация, на улицу вывели 2890 человек. 

Следовали Московского района и Петроградского возбудили уголовные дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец устал от шумной стройки и сообщил полиции о готовящемся "теракте". 

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Фото: Piter.tv

Теги: заминирование, ложное сообщение, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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