Почти 3 тысячи человек эвакуировали 1 сентября из-за ложных сообщений о минировании

Сотрудники полиции 1 сентября обследовали 87 объектов из-за ложных сообщений о заминировании. На 7 из них проводилась эвакуация, узнал Piter.tv.
Сообщения о готовящемся взрыве поступали с трех электронных адресов, а также неизвестных номеров. Проверку провели в 2 зданиях государственной власти, 72 объектах транспорта, 8 объектах торговли и 5 объектах образования. Там, где проводилась эвакуация, на улицу вывели 2890 человек.
Следовали Московского района и Петроградского возбудили уголовные дело по статье о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.
Ранее Piter.tv писал о том, что петербуржец устал от шумной стройки и сообщил полиции о готовящемся "теракте".
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Фото: Piter.tv
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