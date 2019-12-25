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Петербуржец устал от шумной стройки и сообщил полиции о готовящемся "теракте"
Сегодня, 10:25
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Петербуржец устал от шумной стройки и сообщил полиции о готовящемся "теракте"

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На другие его сообщения не отреагировали.

Житель проспекта Ленина устал от шума на стройке и решил сообщить о якобы готовящемся теракте. Инцидент произошел 27 августа, узнал Piter.tv.

58-летний мужчина неоднократно звонил в полицию и жаловался на шум у дома №73. По всей видимости, на его жалобы не отреагировали, и он решил иным способом привлечь к себе внимание. В итоге мужчине доставили в отделение полиции, где составили протокол за мелкое хулиганство.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что правоохранители задержали подозреваемую в убийстве собаки на проспекте Сизова и возбудили уголовное дело. 

Фото: Piter.tv

Теги: ложное сообщение, стройка, теракт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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