Правоохранители задержали убийцу собаки на проспекте Сизова и возбудили уголовное дело

Неадекватная девушка отняла собаку у хозяина, который не сразу понял, что происходит и был в шоке.

Сотрудники полиции задержали девушку, которая избила собаку инвалида. Пес скончался на месте случившегося от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел на проспекте Сизова накануне, 27 августа. Неадекватная девушка отняла собаку у хозяина, который не сразу понял, что происходит и был в шоке. Очевидцы обратились в полицию.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции женщина задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

На Piter.tv появилось видео, на кадрах которого можно увидеть девушку, которая издевалась над псом. В Госдуме пообещали наказать злоумышленницу, убившую собаку. Женщине грозит реальный срок.

Ранее на Piter.tv: во Всеволожском районе Ленобласти местный житель выстрелил в лапу собаки.

Фото: Piter.tv