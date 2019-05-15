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Правоохранители задержали убийцу собаки на проспекте Сизова и возбудили уголовное дело
Сегодня, 18:01
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Правоохранители задержали убийцу собаки на проспекте Сизова и возбудили уголовное дело

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Неадекватная девушка отняла собаку у хозяина, который не сразу понял, что происходит и был в шоке.

Сотрудники полиции задержали девушку, которая избила собаку инвалида. Пес скончался на месте случившегося от полученных травм. Об этом сообщили в пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел на проспекте Сизова накануне, 27 августа. Неадекватная девушка отняла собаку у хозяина, который не сразу понял, что происходит и был в шоке. Очевидцы обратились в полицию. 

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции женщина задержана и доставлена в отдел полиции. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье "Жестокое обращение с животными.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

На Piter.tv появилось видео, на кадрах которого можно увидеть девушку, которая издевалась над псом. В Госдуме пообещали наказать злоумышленницу, убившую собаку. Женщине грозит реальный срок.

Ранее на Piter.tv:  во Всеволожском районе Ленобласти местный житель выстрелил в лапу собаки.

Фото: Piter.tv

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Картина дня, Криминальные происшествия,

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