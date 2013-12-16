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Во Всеволожском районе Ленобласти местный житель выстрелил в лапу собаки
Сегодня, 13:23
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Во Всеволожском районе Ленобласти местный житель выстрелил в лапу собаки

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Инцидент произошел в деревне Маслово.

Во  Всеволожском районе Ленобласти словесная перепалка между водителями завершилась стрельбой. Один из участников ссоры подстрелил собаку оппонента. 

По информации Piter.tv, в деревне Маслово водитель автомобиля Mercedes открыл огонь по обидчику, но попал в лапу собаки. 

На следующий день правоохранители задержали 47-летнего подозреваемого. Им оказался директор петербургской фирмы. 

По словам горожанина, он поругался с обидчиком, потому что его собака бросалась под машину. Он отметил, что в неприятеля он не хотел стрелять.

Правоохранители завели уголовное дело. Сейчас хулиган находится в изоляторе.

Ранее на Piter.tv: на Митавском переулке сгорели машины, был взрыв.

Фото: Pxhere

Теги: выстрелил в собаку, лапа собаки, маслово, поселок имени свердлова, стрельба
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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