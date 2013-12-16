Во Всеволожском районе Ленобласти местный житель выстрелил в лапу собаки

Во Всеволожском районе Ленобласти словесная перепалка между водителями завершилась стрельбой. Один из участников ссоры подстрелил собаку оппонента.
По информации Piter.tv, в деревне Маслово водитель автомобиля Mercedes открыл огонь по обидчику, но попал в лапу собаки.
На следующий день правоохранители задержали 47-летнего подозреваемого. Им оказался директор петербургской фирмы.
По словам горожанина, он поругался с обидчиком, потому что его собака бросалась под машину. Он отметил, что в неприятеля он не хотел стрелять.
Правоохранители завели уголовное дело. Сейчас хулиган находится в изоляторе.
Ранее на Piter.tv: на Митавском переулке сгорели машины, был взрыв.
Фото: Pxhere
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