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В Приморском районе живодерка убила собаку на детской площадке

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По словам очевидцев, женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. 

В Приморском районе неадекватная женщина убила собаку. Она избила до смерти животное на детской площадке. Кадры жестокого обращения с питомцем появились в группе приюта "Косточка, живи".

Инцидент произошел на проспекте Сизова накануне, 27 августа. Очевидцы сняли на видео нападение женщины на животное. Жительница города била пса об забор, пока он не умер. 

По словам очевидцев, женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. 

В Сети комментаторы не поняли, почему свидетели не остановили насилие над животным. 

Ранее на Pite.tv: во Всеволожском районе Ленобласти местный житель выстрелил в лапу собаки.

Видео:  ВКонтакте / приют "Косточка, Живи!"

Теги: забила до смерти, проспект сизова, убила собаку
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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