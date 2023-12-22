Мэр Ишима заявил, что горожане должны быть готовы к эвакуации

По его словам, такого подъема воды не было за всю историю города.

Мэр Ишима Федор Шишкин заявил, что горожане должны быть готовы к необходимой эвакуации. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, такого подъема воды не было за всю историю города. Сейчас в городе проводится обследование береговой линии и заготавливаются запасы грунта для отсыпки пониженных мест, откуда может зайти вода.

Обращаюсь ко всем жителям Ишима: мы должны готовиться к эвакуации, потому что другого пути нет. Федор Шишкин, мэр Ишима

Ранее Володин призвал депутатов выехать в регионы, где произошли паводки.

Видео: Telegram / Федор Шишкин