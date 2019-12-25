Хованский может остаться дома до 8 февраля

Меру пресечения в виде запрета определенных действия хотят продлить до февраля.

Следствие просит продлить меру пресечения Юрию Хованскому до 8 февраля. Ходатайство зарегистрировал Куйбышевский районный суд.

Это означает, что блогер сможет остаться дома не до 8 января, а до 8 февраля. На этот период будет действовать запрет на определенные действия: выход из дома с 18 до 10 часов без письменного разрешения следования, общение со свидетелями (кроме родителей и девушки) и СМИ, посещение массовых культурных и спортивных мероприятий, а также прогулки около "места преступления" на Пушкинской улице, 14, пользование средствами связи.

Напомним, Хованский обвиняется в оправдании терроризма. Он исполнил песню про "Норд Ост". По данным обвиняемого, это было в 2012 году, а не в 2018. Накануне его выпустили из-под стражи после 7 месяцев в СИЗО. Piter.TV показывал, как это было.

Фото: Piter.TV