Как это было: освобождение Юрия Хованского из СИЗО

Блогера Юрия Хованского отпустили из-под стражи. Новый год он отметит дома.

Сегодня, 29 декабря, Куйбышевский районный суд изменил меру пресечения блогеру Юрию Хованскому. До 8 января будет действовать запрет на определенные действия. Канал Piter.TV наблюдал за происходящим.

На протяжении всего заседания неравнодушные люди поддерживали блогера у здания суда. Люди скандировали: "Хова!" и провожали апплодисментами Хованского.

Я как подписчица Юры, которая с первого дня следила за этим делом и много лет его смотрю, я невероятно счастлива! Сегодня настоящее новогоднее чудо, это настоящий подарок!

Я искренне рада за него, для меня новость была немного неожиданной, но как только я узнала, настроение сразу поднялось, и как-то тепло стало на душе.

Это великолепный подарок для всех! Новогоднее чудо! Радость! Я надеюсь, что его обратно никуда не засунут, снимут окончательно все обвинения, потому что это абсурд, очевидно.

Видео, фото: Piter.TV