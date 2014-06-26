Эльдар Джарахов прокомментировал прекращение уголовного дела в отношении Хованского

До того, как Хованского задержали, между блогерами был конфликт.

Блогер и исполнитель Эльдар Джарахов рассказал на VK Fest том, как воспринял прекращение уголовного дела в отношении Юрия Хованского.

Очень сильно [рад]. Я поздравляю его. Недавно я был у него в гостях, в мае. Увиделись впервые года за полтора. Причем у нас же конфликт был, мы потом успели помириться, потом его закрыли, блин. Я был очень рад его видеть. Я участвовал в ролике вместе с другими ребятами. Мы говорили о том, что это неправильно. Эльдар Джарахов.

Блогер отметил, что теперь ему придется переписывать строчку в песне, в которой фигурирует Хованский. Несколько строчек он прочитал в интервью у Ксении Собчак. Там фигурирует фраза: "Освободите Хованского".

Напомним, 20 июля суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского. Он обвинялся в оправдании терроризма.

Видео: Piter.tv