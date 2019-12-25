Суд прекратил уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского

2-й Западный окружной военный суд прекратил уголовное дело в отношении Юрия Хованского, сообщил 20 июля правозащитник Павел Чиков.
Интересы блогера представляли Александр Передрук и Никита Тимофеев. Основание прекращения — истечение срока давности привлечения к ответственности. Его обвиняли в оправдании терроризма из-за песни о "Норд Осте", которая была исполнена в 2012 году. Некоторое время следствие считало, что на самом деле он исполнил ее в 2018 году, в связи с чем дело было более серьезной тяжести. В итоге сторона защиты все же смогла доказать обратное.
Прекращение уголовного преследования Юрия Хованского является основанием для исключения его из Перечня экстремистов и террористов.
Павел Чиков.
В период следствия Хованский неоднократно раскаивался в содеянном.
С июня по декабрь 2021 года блогер провел в СИЗО. Вспоминаем, как его встречали жители после смягчения меры пресечения.
Фото: Telegram / Павел Чиков
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все