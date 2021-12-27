Блогеры записали обращение с требованием освободить Юрия Хованского

Зрителей попросили зрителей поддержать данную инициативу, подписав соответствующую петицию.

Популярные российские блогеры записали видеообращение в поддержку Юрия Хованского, который находится в СИЗО из-за обвинений в оправдании терроризма. Ролик опубликован на YouTube- канале Юрия Хованского.

Видео началось с рассказа девушки Хованского Марии Нелюбовой, затем свое мнение высказали Николай Соболев, Руслан Усачёв, Эльдар Джарахов, Дмитрий Ларин, Илья Мэддисон и другие знаменитые блогеры. Блогеры попросили освободить Хованского, "который тихо умирает в СИЗО, теряя остатки надежды на освобождение"

Зрителей попросили зрителей поддержать данную инициативу, подписав соответствующую петицию. К моменту публикации она собрала более 40 тысяч подписей.

Ранее Мария Нелюбова прокомментировала открытое письмо Юрия Хованского и рассказала об угрозах.

Видео: Youtube/Юрий Хованский