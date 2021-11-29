Мария Нелюбова прокомментировала открытое письмо Юрия Хованского и рассказала об угрозах

По словам девушки блогера Юрия Хованского, она не собирается покидать Россию, несмотря на информацию об угрозах со стороны силовиков.

Канал Piter.TV пообщался с Марией Нелюбовой, девушкой популярного блогера Юрия Хованского. Напомним, ранее в СМИ было опубликовано открытое письмо находящегося под арестом петербуржца. В нем Юрий Хованский рассказал о давлении со стороны следствия и угрозах, которые якобы поступают от силовиков в адрес его близких. Мария Нелюбова в общении с Piter.TV подтвердила эту информацию.

Угрозы начались еще летом, когда я написала заявление о краже во время обыска. Тогда приходили оперативники, и по словам Юры, угрожали подбросить мне наркотики. Юра так расценил их слова, они задавали очень странные вопросы про наркоту. Потом следователь передал в сентябре через адвокатов слова "Мария доиграется", им не понравилось, что я активно делала публичные заявления. Затем к Юрию пришли тайком, об этом даже не уведомили адвокатов, и Юру попросили отказаться от своих адвокатов, нанять "нужных адвокатов", а также оговорить себя - заявить, что песня была исполнена в 2018 году. Взамен на это было обещано вынести мягкий приговор в виде штрафа. Юра отказался, он не доверяет этому следователю, после чего ему пригрозили реальным сроком, а также сказали, что у его девушки будут проблемы. Какие конкретно проблемы, правда, не конкретизировали. Мария Нелюбова, девушка Юрия Хованского

По словам девушки, некий анонимный доброжелатель в социальных сетях предупредил ее о возможной слежке со стороны людей на белом автомобилей отечественного производства. Во время одного из следственных действий Мария действительно заметила белую Ладу, но пока что считает случившееся совпадением.

Я стараюсь не гулять одна поздно вечером, слежу, есть ли вокруг подозрительные машины. Я не скажу, что трясусь от страха, но стараюсь быть осторожной.

Во время общения с самим Юрием Хованским блогер неоднократно предлагал Марии Нелюбовой покинуть Россию на время следствия. Она не планирует уезжать за границу и отказывается от такого варианта.

Юра последнее время просит меня уехать в Чехию или другую страну, переждать ситуацию. Но я не хочу. Я не считаю это правильным, я не совершала преступлений, чтобы бежать непонятно от чего. Угрозы угрозами, но мое место с Юрой, по крайней мере сейчас. Мария Нелюбова, девушка Юрия Хованского

Напомним, что Юрий Хованский более полугода находится в СИЗО в рамках расследования дела по оправданию терроризма. Поводом для обвинений стала песня, записанная блогером в 2012 году. По версии правоохранителей, на самом деле трек был создан в 2018 году. Несмотря на это десятки очевидцев заявили, что встречали спорную композицию в социальных сетях в период с 2012 по 2018 год.

Видео: Piter.TV