Юрий Хованский написал открытое письмо общественности и СМИ

Он заявил, что по закону у его проступка уже истекли сроки давности.

Блогер Юрий Хованский написал открытое письмо, направленное общественности, журналистам и всем тем, кому небезразлична его судьба. Он завил, что уже полгода находится в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма. По словам блогера, в 2012 году он аморально и глупо пошутил, исполнив ту песню. За это время он неоднократно раскаялся, принес извинения и сделал благотворительные пожертвования в фонд помощи жертвам терроризма.

Моему поступку нет оправдания с моральной точки зрения, но по закону у этого проступка истекли сроки давности. Статья 205.2 и 2 в том виде, в котором мне её предъявляют, появилась только в 2016 году. Это прекрасно известно мне, вам и следователям ГСУ, которые держат меня в СИЗО, продлевая арест месяц за месяцем. Написал Хованский

Он заявил, что готов был ответить по закону за свою песню. Однако блогер уверен, что сейчас в отношении него происходит беззаконье.

Вместо того чтобы расследовать преступление, следователи просто перенесли время действия в 2018 год, завербовав подставных свидетелей. Четверо городских сумасшедших дали показания о том, что были свидетелями моего исполнения этой песни, и дело было в 2018. Их показания смехотворны, но когда я их читал, мне не хотелось смеяться – мне хотелось плакать. Заявил Хованский

По его словам, суд принял все эти показания, а многочисленные доказательства, что песня была исполнена в 2012 году, просто проигнорировал.

Я надеялся, что смогу оспорить это в суде по существу, но недавно ко мне в СИЗО пришел руководитель следственной группы по моему делу и не уведомил моих адвокатов, пришел тайком и выдвинул мне условия: 1) Я должен дать показания, что пел ту песню в 2018. 2) Я должен отказаться от своих адвокатов. 3) Я должен взять их адвоката. Отметил блогер

Он добавил, что если выполнит все эти условия, то бесконечные экспертизы по его делу прекратятся, дело передадут в суд, где он получит штраф и выйдет на свободу.

Ранее Хованский заявил, что "все кончено", и он "по сути мертв".

Фото: Telegram / #ХованскийНеТеррорист, telegra.ph