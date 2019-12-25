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"Все кончено". В сети опубликовано письмо с подписью Хованского
Сегодня, 14:30
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"Все кончено". В сети опубликовано письмо с подписью Хованского

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Автор письма обвиняет следствие в подставных свидетелях.

Пользователь Twitter Денис Касянчук опубликовал ответ Юрия Хованского из СИЗО на его письмо. Мужчина рассказал, что решил поддержать блогера. 

В письме, подписанным, как утверждается, Хованским, говорится о том, что обвиняемый уже "по сути мертв". Автор уверен, что "все кончено" и поддерживать его бесполезно. По его мнению, следствие использует в его деле "подставных свидетелей". В конце письма он дает Касянчуку совет: поскорее уехать из России. 

Напомним, следствие предполагает, что Хованский во время онлайн-трансляции исполнил песню, посвященную трагедии в "Норт-Осте". Блогер назвал это "глупой и неудачной шуткой, которая сломала его жизнь". Полное видео с выступления на последнем заседании суда можно посмотреть здесь. 

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга, Twitter / ksnchk

Теги: письмо, сизо, хованский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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