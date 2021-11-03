"Глупая и неудачная шутка". Хованский выступил на заседании суда с речью

Подсудимый считает, что следствие намерено затягивает его арест.

Блогер Юрий Хованский, которого обвиняют в оправдании терроризма, выступил с речью на заседании Куйбышевского районного суда. В среду, 3 ноября, ему в очередной раз продлили арест.

Хованский считает, что ему должны были избрать более мягкую меру пресечения, а не держать под стражей уже 5 месяцев. Он напомнил, что инкриминируемое ему преступление считается средней тяжести.

Подсудимый рассказал, что его отец страдает от болезни Бехтерева, а мать работает обычным врачом и не может оплачивать лечение супруга. Адвокаты Хованского предоставили соответствующие справки.

Отец отказывается лечиться, пока я в СИЗО, откладывает деньги на адвокатов. Мать, вопреки моим просьбам, носит мне передачи в разгар ковида, рискуя своей жизнью и жизнью отца.

Хованский пытался убедить суд, что он не скроется от следствия. Свой заграничный паспорт он уже сдал. Песню, которая и привела к уголовному делу, он назвал "глупой и неудачной шуткой, которая сломала его жизнь".

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга