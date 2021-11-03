Хованский встретит Новый год в СИЗО. Куйбышевский суд продлил арест

Блогер отметил, что у него ухудшается здоровье. Он не уверен, что выдержит еще 2 месяца под стражей.

Куйбышевский районный суд продлил арест блогера Юрия Хованского до 8-го января 2022 года. Об этом 3 ноября сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сторона обвинения попросила продлить арест, так как закончить расследование пока невозможно. Следователи ждут результаты экспертиз и ответы на запросы из службы безопасности "Google LLC" и "Microsoft".

Хованский попросил перевести его под домашний арест, так как он хочет провести Новый год с семьей. Также блогер отметил, что пожертвовал деньги в благотворительный фонд и активно содействовал следствию.

Ранее подсудимый жаловался на ухудшение здоровья в СИЗО.

Напомним, следствие предполагает, что летом 2020-го года Хованский во время онлайн-трансляции исполнил песню, посвященную трагедии в "Норт-Осте". Подсудимый частично признал свою вину и написал письмо с извинениями.

Видео: Объединенная пресс-служба судов Петербурга