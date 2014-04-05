Хованский пожаловался на ухудшение состояния здоровья в СИЗО

Находящийся в СИЗО блогер Юрий Хованский в одном из писем в Twitter пожаловался на плохое самочувствие. Молодой человек считает, что беречь свое здоровье в сложившихся обстоятельствах не нужно.
Физическое и моральное здоровье беречь не вижу смысла, здесь оно мне без надобности. Больше надеюсь на то, что откажет что-то из органов, и хоть тогда отпустят на домашний арест".
Юрий Хванский, блогер
Он отметил, что в СИЗО почти разучился читать, а созваниваться по телефону часто не выходит, ведь общаться позволяют только с разрешения следователя.
Напомним, что блогер написал письмо с извинениями за песню про "Норд-Ост" и частично признал вину по делу об оправдании терроризма.
Ранее на Piter.tv сообщили, что Юрию Хованскому вновь продлили арест.
Фото: Объединенная пресс-служба судов
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