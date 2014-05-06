Он останется под стражей до 8 ноября этого года.

Блогеру Юрию Хованскому вновь продлили арест. Решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга. Об этом 6 октября сообщили в объединенной пресс-службе судов города. Хованский останется под стражей до 8-го ноября этого года.

Он обвиняется в оправдании терроризма. В июне Хованского задержали. Причиной стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад. В ней Хованский глумился над жертвами теракта на Дубровке в 2002 году. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Блогера включили в список террористов и экстремистов. Позже подсудимый признал свою вину и написал письмо с извинениями.

Блогер неоднократно просил отпустить его под домашний арест, однако суд не идет ему навстречу. Правоохранители считают, что обвиняемый может удаленно уничтожить доказательства вины, применив "глубокие познания" в области IT-технологий.

В этот раз блогеру не помогла даже поддержка рэпера Оксимирона, блогера Ильи Мэддисона и бывшего ведущего "Версуса" Ресторатора, которые днем приехали к зданию суда. Также к зданию суда в знак поддержки арестованного Юрия Хованского пришли десятки людей. Корреспондент Piter.tv узнал у группы поддержки, почему они пришли к зданию суда.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов