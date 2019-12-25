Блогера Хованского включили в список террористов и экстремистов

Причиной задержания Хованского стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад.

Блогер Юрий Хованский попал в перечень людей, причастных к экстремизму или терроризму. Информация об этом появилась на сайте Росфинмониторинга.

Напомним, блогера задержали 9 июня. Причиной стала песня "Норд-Ост", которую он исполнил еще год назад. В ней Хованский глумился над жертвами теракта на Дубровке в 2002 году. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

На суде блогер признал свою вину. Он просил о домашнем аресте, однако его заключили под стражу до сентября. В качестве причины было указано, что Хованский, обладая "глубокими познаниями" в области IT, сможет удаленно уничтожить данные с электронных носителей.

Фото: Объединенная пресс-служба городских судов