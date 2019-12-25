Блогера Хованского задержали в Петербурге за призывы к терроризму

В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.
Блогера задержали накануне вечером. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Официального подтверждения этой информации пока нет.
Юрий Хованский – российский видеоблогер, а также помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова. У блога Хованского на YouTube 4,4 млн подписчиков.
Ранее рэпер Моргенштерн обратился к своим хейтерам в эфире Первого канала.
Фото: Instagram / yurykhovansky
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