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Блогера Хованского задержали в Петербурге за призывы к терроризму
Сегодня, 10:37
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Alena_Zinovieva Добавить в Яндекс.Новости

Блогера Хованского задержали в Петербурге за призывы к терроризму

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Официального подтверждения этой информации пока нет.

В Петербурге задержали блогера Юрия Хованского. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Блогера задержали накануне вечером. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Юрий Хованский – российский видеоблогер, а также помощник депутата Госдумы VII созыва Василия Власова. У блога Хованского на YouTube 4,4 млн подписчиков.

Ранее рэпер Моргенштерн обратился к своим хейтерам в эфире Первого канала.

Фото: Instagram / yurykhovansky

Теги: призыв к терроризму, юрий хованский
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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