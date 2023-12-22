Комментарии мужчины в мессенджере суд Петербурга признал призывом к терроризму

Петербуржца отправят на принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

Первый Западный окружной военный суд Петербурга огласил приговор в отношении мужчины, которого признали виновным в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, оправдании или пропаганде терроризма и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга 7 марта.

Судом установлено, что 6 и 13 июня 2023 года фигурант дела, находясь по месту жительства, используя мобильный телефон и свой аккаунт "Владик" в Telegram, разместил в открытой группе, где был 31 участник, комментарии, содержащие публичные призывы к осуществлению террористической деятельности в отношении "Канала имени Москвы" и экстремистской деятельности.

6 июня 2023 года, например, "Владик", под размещенной в группе фотографией затопления Дома культуры в г. Новая Каховка, оставил комментарий со словами: "Теперь надо по каналу имени Москвы …", "…" и разместил фотоизображение карты этого канала. Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Подсудимый полностью признал вину, заявил о раскаянии в содеянном и отказался от дачи показаний. Обстоятельствами, смягчающими его наказание, стали "активное способствование раскрытию и расследованию преступления, наличие психического расстройства, не исключающего вменяемости".

Военный суд назначил наказание в виде штрафа в размере 350 тыс. рублей с лишением права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов и каналов, на 2 года. С учетом срока содержания подсудимого под стражей, основное наказание снижено до 200 тыс. рублей.

Кроме того, петербуржца отправят на принудительное лечение у врача-психиатра в амбулаторных условиях.

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Фото: Piter.TV