Приговор организатору незаконных экскурсий по крышам огласили в Петербурге

Подсудимый был обвинён в незаконном предпринимательстве по статье 171 УК РФ. Он признал свою вину и раскаялся в содеянном.

Экскурсовод-миллионер Константин Бойко был приговорён к условному сроку и оштрафован на 200 тыс. рублей за нелегальные прогулки по крышам в Петербурге. Такое решение принял Смольнинский районный суд, информирует Объединённая пресс-служба городских судов.

Судебное заседание проходило в особом режиме. Подсудимый был обвинён в незаконном предпринимательстве по статье 171 УК РФ. Бойко признал свою вину и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, мужчина проводил нелегальные экскурсии по крышам зданий в центре Северной столицы. Он разбирал замки с дверей, которые ведут на чердаки, разработал маршрут, продвигал свою деятельность в соцсетях и набрал персонал для проведения экскурсий. В результате, за 1,5 года "туристический бизнес" принёс Бойко более 22 млн рублей дохода.

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Фото: Piter.TV