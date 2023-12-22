Суд оправдал петербурженку, обвиняемую в убийстве подруги

Женщине также признано право на реабилитацию.

Красносельский районный суд Петербурга вынес вердикт по делу женщины, обвиняемой в убийстве своей подруги. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Согласно обвинению, вечером 14 апреля 2022 года обвиняемая находилась в квартире одного из домов по Ленинскому проспекту в состоянии алкогольного опьянения. В результате ссоры с присутствовавшей там подругой, она нанесла ей не менее 24 ударов твердым тупым предметом по голове, а также не менее трёх ударов в область шеи, не менее двух ударов острым предметом и не менее двух ударов твердым тупым предметом в грудь. После этого, она прикрыла рот и нос жертвы руками. Жертва скончалась на месте происшествия от механической асфиксии.

В своём последнем слове женщина заявила, что любила подругу и никогда бы ей не причинила вреда. Суд присяжных признал петербурженку невиновной в убийстве. Ей также признано право на реабилитацию.

Ранее петербуржец проведет 16 лет в колонии за производство 26 кг мефедрона.

Фото: Piter.TV