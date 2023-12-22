Суд признал мужчину виновным в совершении преступления.

Петербуржец проведет 16 лет в колонии за производство 26 кг мефедрона, рассказала прокуратура Санкт-Петербурга.

Суд установил, что неоднократно судимый 28-летний петербуржец совместно с соучастником, в отношении которого ранее вынесен обвинительный приговор, оборудовали в арендованном загородном доме кустарную лабораторию, где незаконно производили наркотики с целью последующего сбыта. Координаты с местами хранения компонентов для производства запрещенных веществ соучастники получали посредством мессенджера. В ходе обысков правоохранителями были обнаружены и изъяты наркотики массой свыше 26 кг, прекурсоры, реагенты и оборудование.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

В прошлом месяце в Ленобласти у наркокурьера нашли полкилограмма мефедрона.

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