В Ленобласти у наркокурьера нашли полкилограмма мефедрона

У мужчины в карманах куртки были найдена два прозрачных пакета.

Сотрудниками ГИБДД Тосненского района задержан пешеход-наркококурьер. Подробности сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 17 февраля сотрудники ГИБДД у подъезда к деревне Нижние Сютти на обочине дороги заметили неизвестного, который при виде автомобиля правоохранителей стал оглядываться по сторонам и делать резкие движения, не свойственные окружающей обстановке. После остановки патрульного автомобиля он вовсе попытался скрыться в лесополосе, но был задержан.

При досмотре в карманах куртки задержанного (38-летнего предпринимателя) были обнаружены два прозрачных пакета с полукилограммом неизвестного вещества. Экспертиза позднее показала, что это мефедрон.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

Ранее у петербуржца изъяли наркотики, которые он прятал в боксерской перчатке.

Фото: Piter.tv