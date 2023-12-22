головное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу.

У петербуржца изъяли наркотики, которые он прятал в боксерской перчатке. Уголовное дело направлено в Кронштадтский районный суд для рассмотрения по существу, сообщила прокуратура Кронштадтского района.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном приобретении и хранении наркотических средств без цели сбыта.



По версии следствия, обвиняемый незаконно приобрел наркотическое средство – гашиш массой 47,7 грамма, которое хранил в боксерской перчатке до его изъятия в ходе обыска по месту проживания в одном из домов по улице Пролетарской в Кронштадте.

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Фото: unsplash