На Крыленко пресекли деятельность нарколаборатории по производству мефедрона

На месте происшествия были задержаны трое мужчин в возрасте от 40 до 43 лет, все жители Петербурга.

В квартире в Невском районе полицейские пресекли деятельность нарколаборатории по производству мефедрона. Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Полицейские 2 февраля ликвидировали нарколабораторию по производству синтетических наркотиков. Производство мефедрона было организовано в квартире дома 39/29 по улице Крыленко. Там оперативниками было обнаружено и изъято различное лабораторное оборудование, предназначенное для изготовления наркотических средств. Все изъятое направлено на экспертизу, согласно результатам которой, в контейнерах был мефедрон массой 3658,9 грамма.

На месте происшествия были задержаны трое мужчин в возрасте от 40 до 43 лет, все жители Петербурга. Возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Ранее в Новой Ладоге задержали наркосбытчика.

Видео: МВД