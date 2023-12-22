В Новой Ладоге задержали наркосбытчика

Подозреваемого поймали в подъезде жилого дома. С собой у него было два кило наркотиков.

В Волховском районе Ленобласти полицейские задержали предполагаемого наркосбытчика. Им оказался 27-летний безработный мужчина из Всеволожска. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Злоумышленника задержали 22 января около 22:40 в подъезде жилого дома. В кармане молодого человека нашли два килограмма подозрительного порошка. Один из них отправили на экспертизу. Выяснилось, что мужчина носил с собой наркотики. Содержимое других пакетов будет исследовано в рамках последующих экспертиз.

Правоохранители завели уголовное дело. Мужчине грозит статья "Покушение на незаконный оборот наркотических средств".

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Фото: Piter.tv