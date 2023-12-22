Пьяный житель Стрельны устроил погром в кафе

Владелец оценил ущерб в 100 тысяч рублей.

Пьяный житель Стрельны разгромил кафе, где готовят шаверму. Всё происходящее попало на камеры видеонаблюдения, кадры имеются в распоряжении Piter.tv.

Судя по кадрам, пьяный мужчина покрыл матом сотрудников заведения и обвинил их в том, что они приготовили очень не вкусную шаверму. После он в зале начал швырять стулья, один из них улетел в кассовую зону. Также он снимал на видео повара и пытался его ударить.

Владелец общепита оценил ущерб в 100 тысяч рублей. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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Видео: Piter.tv