В Москве задержали наркокурьера из Бразилии. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

По данным ведомства, в аэропорту Домодедово была задержана 22-летняя гражданка Бразилии, прилетевшая из Дубая. Отмечается, что девушка пыталась провести партию кокаина внутриполостным способом.

В результате проведения таможенного досмотра сотрудники ФТС обнаружили два резиновых изделия с порошкообразным веществом внутри. Общая масса изъятого составила 250 граммов. По словам задержанной, она привезла товар по просьбе неустановленного мужчины за денежное вознаграждение. Ее заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело.

Фото: ФТС России